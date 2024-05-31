Польська газета заявила про кібератаку РФ. На сайті з'явилася новина про мобілізацію в Польщі

У польському виданні РАР двічі було опубліковано новину про проведення "часткової мобілізації для відправлення військ до України". ЗМІ та влада країни заявили, що це була кібератака з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР .

Як зазначається, на сайті видання 31 травня двічі з'являлася інформація із заголовком: "Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск: 1 липня 2024 року в Польщі розпочнеться часткова мобілізація".

Інформація починалася з речення: "1 липня 2024 року в Польщі буде оголошено часткову військову мобілізацію. 200 тисяч польських громадян, як колишніх військових, так і звичайних цивільних осіб, будуть призвані на обов'язкову військову службу. Всі мобілізовані будуть відправлені в Україну".

РАР наголошує, що ця інформація не відповідає дійсності. Видання з’ясовує обставини появи цього повідомлення.

"Інформація PAP про часткову мобілізацію не відповідає дійсності. Ми розпочали термінове з'ясування обставин. Все вказує на кібератаку та сплановану дезінформацію. Я буду інформувати вас про подальші результати", - написав віцепрем'єр-міністр, міністр цифровізації Кшиштоф Ґавковський у соцмережі Х.

Він зазначив, що розпочато термінове розслідування цієї справи.

"Все вказує на те, що ми маємо справу з кібератакою, яка була спрямована з російської сторони. Мета - дезінформація перед виборами та паралізувати громадськість", - наголосив Ґавковський.