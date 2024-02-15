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У Польщі затримали українця за підозрою в роботі на РФ

Фото: в Польщі затримали українця, що виконував завдання РФ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Співробітники Агентства внутрішньої безпеки затримали чоловіка, який діяв на замовлення російських спецслужб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Infosecurity24.

Агентство внутрішньої безпеки отримало інформацію про те, що громадянин України, діючи за дорученням російських спецслужб, планує на території Польщі вчинити дії, спрямовані на підпал об'єктів у місті Вроцлав.

Йдеться про об'єкти, розташовані в безпосередній близькості до інфраструктури стратегічного значення.

За даними Департаменту національної безпеки канцелярії прем'єр-міністра Польщі Дональд Туск, чоловік, діючи в організованому злочинному угрупованні та на замовлення російських спецслужб, готувався до диверсійно-диверсійної діяльності. 

Представники агенства внутрішньої безпеки в Познані під час обшуку речей чоловіка виявили докази планованого злочину.

За інкриміновані злочини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. 

Російські шпигуни в країнах Європи

У жовтні 2022 року поліція Норвегії затримала російського шпигуна, що працював під вигаданим ім'ям в Університеті Тромсе. Слідчі встановили, що підозрюваний мав підроблені документи на ім'я громадянина Бразилії, хоча насправді є агентом російської розвідки. Ректор не виключив, що у виші можуть працювати й інші агенти РФ.

Також повідомлялось, що Росія намагається завербувати деяких прохачів притулку в Фінляндії як шпигунів.

Нещодавно у Європейському парламенті ініціювали початок перевірки викладених раніше фактів щодо можливої співпраці депутатки Тетяни Жданок із Федеральною службою безпеки Росії.

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