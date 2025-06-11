У Польщі затримали ще одного російського шпигуна

У Польщі затримали і висунули обвинувачення одному зі своїх громадян у шпигунстві на користь російських спецслужб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генпрокуратуру Польщі.
"Прокурор пред'явив затриманому громадянину Польщі Віктору З. обвинувачення в заяві про готовність співпрацювати з розвідкою Російської Федерації та здійсненні діяльності в її інтересах", - ідеться в прес-релізі Генпрокуратури.
Згідно із заявою, до дій входили збір і передача інформації, що стосується, зокрема, функціонування об'єктів, які мають ключове значення для оборони Польщі.
"Підозрюваний Віктор З., 28 років, має вищу освіту. Згідно з висновками слідства, він діяв з ідеологічних спонукань та проросійських переконань", - ідеться в повідомленні.
Згідно з прес-релізом, Віктор З. був затриманий 4 червня Агентством внутрішньої безпеки Польщі. Йому може загрожувати від восьми років до довічного ув'язнення.
Варшава заявляє, що її роль як центру поставок в Україну зробила її ціллю для шпигунів і диверсантів з боку Росії.
Варшава заявляє, що Москва стоїть за серією актів диверсій у Польщі, включно з великою пожежею у варшавському торговому центрі в минулому році, а також за кібератаками і кампаніями з дезінформації.
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