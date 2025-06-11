UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У Польщі затримали ще одного російського шпигуна

Фото: російського шпигуна спіймали в Польщі (cba.gov.pl)
Автор: Олександр Білоус

У Польщі затримали і висунули обвинувачення одному зі своїх громадян у шпигунстві на користь російських спецслужб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генпрокуратуру Польщі.

"Прокурор пред'явив затриманому громадянину Польщі Віктору З. обвинувачення в заяві про готовність співпрацювати з розвідкою Російської Федерації та здійсненні діяльності в її інтересах", - ідеться в прес-релізі Генпрокуратури.

Згідно із заявою, до дій входили збір і передача інформації, що стосується, зокрема, функціонування об'єктів, які мають ключове значення для оборони Польщі.

"Підозрюваний Віктор З., 28 років, має вищу освіту. Згідно з висновками слідства, він діяв з ідеологічних спонукань та проросійських переконань", - ідеться в повідомленні.

Згідно з прес-релізом, Віктор З. був затриманий 4 червня Агентством внутрішньої безпеки Польщі. Йому може загрожувати від восьми років до довічного ув'язнення.

 

Варшава заявляє, що її роль як центру поставок в Україну зробила її ціллю для шпигунів і диверсантів з боку Росії.

Варшава заявляє, що Москва стоїть за серією актів диверсій у Польщі, включно з великою пожежею у варшавському торговому центрі в минулому році, а також за кібератаками і кампаніями з дезінформації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаРосійська Федерація