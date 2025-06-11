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В Польше задержали еще одного русского шпиона

Фото: русского шпиона поймали в Польше (cba.gov.pl)
Автор: Александр Белоус

В Польше задержали и предъявили обвинение одному из своих граждан в шпионаже в пользу российских спецслужб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генпрокуратуру Польши.

"Прокурор предъявил задержанному гражданину Польши Виктору З. обвинение в заявлении о готовности сотрудничать с разведкой Российской Федерации и осуществлении деятельности в ее интересах", - говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры.

Согласно заявлению, в действия включали сбор и передачу информации, касающейся, в частности, функционирования объектов, имеющих ключевое значение для обороны Польши.

"Подозреваемый Виктор З., 28 лет, имеет высшее образование. Согласно выводам следствия, он действовал из идеологических побуждений и пророссийских убеждений", - говорится в сообщении.

Согласно пресс-релизу, Виктор З. был задержан 4 июня Агентством внутренней безопасности Польши. Ему может грозить от восьми лет до пожизненного заключения.

Варшава заявляет, что ее роль как центра поставок в Украину сделала ее целью для шпионов и диверсантов со стороны России.

Варшава заявляет, что Москва стоит за серией актов диверсий в Польше, включая крупный пожар в варшавском торговом центре в прошлом году, а также за кибератаками и кампаниями по дезинформации.

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