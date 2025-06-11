В Польше задержали еще одного русского шпиона

"Прокурор предъявил задержанному гражданину Польши Виктору З. обвинение в заявлении о готовности сотрудничать с разведкой Российской Федерации и осуществлении деятельности в ее интересах", - говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры.

Согласно заявлению, в действия включали сбор и передачу информации, касающейся, в частности, функционирования объектов, имеющих ключевое значение для обороны Польши.

"Подозреваемый Виктор З., 28 лет, имеет высшее образование. Согласно выводам следствия, он действовал из идеологических побуждений и пророссийских убеждений", - говорится в сообщении.

Согласно пресс-релизу, Виктор З. был задержан 4 июня Агентством внутренней безопасности Польши. Ему может грозить от восьми лет до пожизненного заключения.