У Польщі затримали російського шпигуна, який стежив за військовими об'єктами

Агентство внутрішньої безпеки затримало ще одного учасника шпигунської мережі, який працював на російську розвідку.

Зазначається, що підозрюваний вів спостереження за військовими об'єктами і морськими портами. Він систематично отримував зарплату від росіян.

"Це вже 15-та людина, затримана в рамках цього розслідування", - додав Камінський.

Російські шпигуни у Польщі

Нещодавно Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало 28-річного професійного хокеїста. Чоловіка звинувачують в шпигунстві на користь Росії.

До цього польська поліція затримала російського шпигуна. Йому загрожує до 10 років за ґратами.

Співробітники Агентства внутрішньої безпеки 15 березня викрили шпигунську мережу, яка працює на Росію. Група повинна була вести підготовку диверсійної діяльності в країні.