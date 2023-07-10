RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Польше задержали российского шпиона, который следил за военными объектами

Фото: министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский (wikimedia org Mariusz_Kamiski)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители Польши смогли задержать агента Российской Федерации. Он следил за военными объектами страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел и администрации Польши Мариуша Каминского.

Агентство внутренней безопасности задержало еще одного участника шпионской сети, который работал на российскую разведку.

Отмечается, что подозреваемый вел наблюдение за военными объектами и морскими портами. Он систематически получал зарплату от россиян.

"Это уже 15-й человек, задержанный в рамках этого расследования", - добавил Каминский.

Российские шпионы в Польше

Недавно Агентство внутренней безопасности Польши задержало 28-летнего профессионального хоккеиста. Мужчину обвиняют в шпионаже в пользу России.

До этого польская полиция задержала российского шпиона. Ему грозит до 10 лет за решеткой.

Сотрудники Агентства внутренней безопасности 15 марта разоблачили шпионскую сеть, работающую на Россию. Группа должна была вести подготовку диверсионной деятельности в стране.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияПольша