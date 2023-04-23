У Польщі засудили заяву Пісторіуса про "прочинені двері в НАТО" для України

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик, повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP .

Зазначимо, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що зараз рішення щодо членства України в НАТО не на часі: "Двері прочинені на трішки, але зараз не час вирішувати це питання".

Він сказав, що поки триває війна РФ проти України неможливо серйозно це обговорювати: "Ви повинні ухвалювати рішення з холодною головою і гарячим серцем, а не навпаки".

При цьому заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик розкритикував таку заяву Пісторіуса.

"Питання в тому, коли настане час на цю "холодну голову". Через 5, 10 чи 30 років після закінчення війни?" - запитав він.

Окрім того, на думку Вавжика, якби Німеччина не намагалася гальмувати вступ України до НАТО, та наша країна багато років тому отримала запрошення до Альянсу у Мюнхені, то сьогодні могло б не бути війни.

"Відомо, що країни Західної Європи, Франція і Німеччина, загалом завжди були проти приєднання України чи то до ЄС, чи то до НАТО", - додав він.

Заступник голови МЗС Польщі вважає, що позиція Пісторіуса може уповільнити вступ України до НАТО, адже під час прийому нової держави необхідна одностайність.

Водночас Вавжик зауважив, що Польща підтримує членство України в НАТО та вважає, що чим скоріше це станеться, тим краще.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що усі країни-члени Альянсу згодні з тим, що Україна стане членом організації, але зараз слід забезпечити перемогу нашої держави.

До того ж, президент Володимир Зеленський, зазначав, що Україна зробила все для того, щоб її заявка в НАТО була схвалена.

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