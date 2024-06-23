У Польщі запрацює спеціальна Karta pobytu для українців: все про важливі зміни

Як українці можуть легально перебувати у Польщі

З 1 липня українці, які приїхали до Польщі через війну, матимуть три способи легалізувати своє перебування в Польщі.

Перший спосіб - отримання номера PESEL UKR. Це ідентифікаційний номер, який дозволяє українцю проживати у Польщі та отримувати тимчасовий соціальний захист, а також офіційно працевлаштовуватись, користуватися безкоштовними медичними послугами, вступати у навчальні заклади тощо.

Другий спосіб - отримання посвідки на проживання (Karta pobytu) на тих же підставах, що й усі інші іноземці в Польщі. Для її отримання потрібно вказати причину тривалого перебування у країні, наприклад, навчання в польському університеті, працевлаштування чи ведення власного бізнесу. Українські біженці, які легально працюють, також можуть подавати документи на отримання стандартну посвідку.

Третій (новий) спосіб - буде запроваджено зі змінами до спецзакону - можливість отримання спеціальної карти проживання на 3 роки, так званої карти CUKR. Ці картки нададуть своїм власникам ті ж права, що й іншим іноземцям, зокрема доступ до ринку праці. Однак карта CUKR відрізняється від звичайної Кarta pobytu - вона видаватиметься лише громадянам України з PESEL UKR, у тому числі дітям.

Що треба знати про спеціальну карту CUKR

Картку CUKR можуть отримати громадяни України, які відповідають всім вимогам:

станом на 04.03.2024 мали PESEL UKR

вони мають PESEL UKR на день подання заяви на отримання карти проживання CUKR

вони мають PESEL UKR безперервно протягом 365 днів (нагадуємо, що якщо людина виїжджає з Польщі на довше, ніж 30 днів, то PESEL вона втрачає)

мають дійсний паспорт

"Якщо хтось втратив PESEL UKR з якоїсь причини, але не з його вини, наприклад через проблему в системі, або виїхав з Польщі на 2-3 дні і повернувся, але його в’їзд до Польщі не оформили, то поправка передбачає можливість відновлення номера PESEL UKR з дати його втрати і це означає, що зберігається безперервність періоду, коли дана особа має UKR PESEL", - пояснює Олександр Пестриков із відділу адвокації Українського дому.

Карту CUKR зможуть отримати українці, які мають PESEL UKR (фото: Getty Images)

Які мінуси має карта CUKR

Коли статус PESEL UKR змінюється на CUKR, то людина втрачає можливість користуватися безкоштовними медичними послугами, але якщо людина влаштується на роботу, то зможе користуватися послугами Національною Фонду здоров'я. Однак основою буде медичне страхування, яке оплачується із зарплати, а не спеціальне право для українських біженців.

Також особи, які отримали PESEL UKR на підставі внутрішнього паспорта громадянина України, посвідчення особи чи закордонного паспорта з простроченим терміном дії, повинні отримати новий закордонний паспорт та оновити дані у відповідній установі та пред’явити дійсні документи.

"Якщо людина не оновлює свою інформацію, вона може зіткнутися з проблемами в майбутньому. Наприклад, заява такої особи на пільгу 800+ не буде прийнята, оскільки інформація в базі не відповідатиме фактичним даним особи", - каже Пестриков.

Власники CUKR зможуть виїхати з Польщі на термін не довше ніж на 6 місяців, не втрачаючи картку.

Як отримати CUKR

Заяву на отримання карти перебування CUKR можна подати лише онлайн через електронну систему Управління у справах іноземців. CUKR вказуватиме, що його власник раніше був під тимчасовим захистом (тобто мав PESEL UKR).

У картці також не буде інформації про місце проживання чи реєстрації. Така карта перебування буде дійсна протягом 3 років і дасть її власнику право працювати в Польщі без необхідності отримання додаткового дозволу.

Також не потрібно буде повідомляти службу зайнятості про працевлаштування громадянина України, якщо він має CUKR. Проте власник цієї карти побуту зобов’язаний протягом 15 днів повідомити воєводу про зміну адреси проживання.

Те, що з 1 липня набудуть чинності нові зміни до Спецзакону, не означає, що з цієї дати можна буде оформити картку CUKR. Уряду ще потрібен час, щоб розробити систему та запровадити онлайн-систему. Експерти припускають, що система може запрацювати ближче до кінця року.