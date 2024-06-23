В Польше заработает специальная Karta pobytu для украинцев: все о важных изменениях

Как украинцы могут легально находиться в Польше

С 1 июля украинцы, приехавшие в Польшу из-за войны, будут иметь три способа легализовать свое пребывание в Польше.

Первый способ - получение номера PESEL UKR. Это идентификационный номер, позволяющий украинцу проживать в Польше и получать временную социальную защиту, а также официально трудоустраиваться, пользоваться бесплатными медицинскими услугами, поступать в учебные заведения.

Второй способ - получение вид на жительство (Karta pobytu) на тех же основаниях, что и все остальные иностранцы в Польше. Для получения нужно указать причину длительного пребывания в стране, например, обучение в польском университете, трудоустройство или ведение собственного бизнеса. Украинские беженцы, которые легально работают, также могут подавать документы на получение вида на жительство.

Третий (новый) способ - будет введен с изменениями в спецзакон - возможность получения специальной карты проживания на 3 года, так называемой карты CUKR. Эти карты предоставят своим владельцам те же права, что и другим иностранцам, в том числе доступ к рынку труда. Однако карта CUKR отличается от обычной карты - она будет выдаваться только гражданам Украины с PESEL UKR, в том числе детям.

Что нужно знать о специальной карте CUKR

Карточку CUKR могут получить граждане Украины, отвечающие всем требованиям:

по состоянию на 04.03.2024 имели PESEL UKR

они имеют PESEL UKR на день подачи заявления на получение карты проживания CUKR

они имеют PESEL UKR непрерывно в течение 365 дней (напоминаем, что если человек уезжает из Польши на дольше 30 дней, то PESEL он теряет)

имеют действительный паспорт

"Если кто-то утратил PESEL UKR по какой-то причине, но не по его вине, например из-за проблемы в системе, или выехал из Польши на 2-3 дня и вернулся, но его въезд в Польшу не оформили, то поправка предусматривает возможность восстановления номера PESEL UKR с даты его потери и это означает, что сохраняется непрерывность периода, когда данное лицо имеет UKR PESEL", - объясняет Александр Пестриков из отдела адвокации Украинского дома.

Карту CUKR смогут получить украинцы, имеющие PESEL UKR (фото: Getty Images)

Какие минусы имеет карта CUKR

Когда статус PESEL UKR меняется на CUKR, то человек лишается возможности пользоваться бесплатными медицинскими услугами, но если человек устроится на работу, то сможет пользоваться услугами Национального Фонда здоровья. Однако основой станет медицинское страхование, оплачиваемое по зарплате, а не специальное право для украинских беженцев.

Также лица, получившие PESEL UKR на основании внутреннего паспорта гражданина Украины, удостоверения личности или загранпаспорта с просроченным сроком действия должны получить новый загранпаспорт и обновить данные в соответствующем учреждении и предъявить действительные документы.

"Если человек не обновляет свою информацию, он может столкнуться с проблемами в будущем. К примеру, заявление такого лица на льготу 800+ не будет принято, поскольку информация в базе не будет соответствовать фактическим данным лица", - говорит Пестрикова.

Владельцы CUKR смогут выехать из Польши на срок не дольше 6 месяцев, не теряя карточку.

Как получить CUKR

Заявление на карту CUKR можно подать только онлайн через электронную систему Управления по делам иностранцев. CUKR будет указывать, что его владелец раньше был под временной защитой (т.е. имел PESEL UKR).

В карточке также не будет информации о месте жительства или регистрации. Такая карта пребывания будет действительна в течение 3 лет и даст владельцу право работать в Польше без необходимости получения дополнительного разрешения.

Также не нужно будет сообщать службу занятости о трудоустройстве гражданина Украины, если у него есть CUKR. Однако владелец этой карты обязан в течение 15 дней сообщить воеводе об изменении адреса проживания.

То, что с 1 июля вступят в силу новые изменения в Спецзаконе, не означает, что с этой даты можно будет оформить карту CUKR. Правительству еще нужно время, чтобы разработать систему и ввести онлайн-систему. Эксперты предполагают, что система может заработать поближе к концу года.