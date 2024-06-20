Як українцям у Польщі надаватимуть PESEL з 1 липня: все, що треба знати про зміни

Поправка до закону про допомогу біженцям у Польщі почне діяти з 1 липня. Вона також регламентує зміни у присвоєнні номерів PESEL для українців.

Що зміниться у наданні PESEL UKR з 1 липня

PESEL UKR - це цифровий ідентифікаційний номер, який використовується для осіб, що проживають на території Польщі. Його отримання для українських біженців не є обов'язковим, втім він надає ряд переваг.

Що зміниться для українців:

раніше подати документи на отримання PESEL UKR можна було впродовж 30 днів після приїзду у Польщі, з 1 липня це потрібно буде робити одразу після перетину кордону

під час надання PESEL UKR в ужендах міста/гміни доведеться платити за виготовлення фотографій на місці, раніше ця послуга була безкоштовною

дорослі громадяни України повинні будуть підтверджувати свою особу виключно закордонним паспортом. Інші документи (водійське посвідчення, Карту поляка тощо) не прийматимуть

для отримання PESEL UKR для дітей від 6 років, буде необхідна їхня присутність. Раніше це вимагалось лише для дітей від 12 років

обов'язково доведеться здати відбитки пальців до бази PESEL UKR дітям від 6 років

Які переваги надає PESEL UKR

PESEL UKR - один із найважливіших документів для українців у Польщі. Він надає право на:

офіційне працевлаштування

вступ до польських ВНЗ

доступ до медичних послуг фонду ZUS (управління соціального страхування) та оформлення будь-якого виду страхування (медичне, страхування життя, авто, житла)

відкриття банківського рахунку й отримання кредиту

отримання водійського посвідчення, навчання в автошколі

здійснення онлайн-оплат, купівлю медикаментів за рецептом тощо

Якщо українець виїжджає з Польщі на більш як 30 днів, то його тимчасовий статус скасовується. Його можна буде відновити після повернення, але це вже відбувається на розсуд урядовця.