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В Польщі зафіксували порушення повітряного простору під час нічної атаки на Україну

Фото: в Польщі зафіксували порушення повітряного простору під час нічної атаки на Україну (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Польща зафіксувала порушення повітряного простору непізнаним об'єктом під час чергової масованої атаки російських терористів на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу оперативного командування Збройних сил Польщі.

Відповідно до чинних процедур, оперативний командувач ЗС мобілізував наявні сили й засоби. 

Ракетний удар по Україні 29 грудня 

Цієї ночі терористи вдались до наймасованішої атаки проти України.

Спочатку росіяни традиційно атакували "Шахедами" з північного та південно-східного напрямку, із подальшим рухом у західному напрямку. Загалом було зафіксовано 36 БпЛА. 

Вже близько о 3:00 ворог підняв в повітря авіацію, яка вийшла на рубежі близько 6:00 ранку й запустила не менше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Водночас по Харкову вдарили зенітними керованими ракетами С-300. Щонайменше терористи випустили 14 снарядів. 

Також терористи здійснили: 

  • пуски п’яти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з Астраханської області;
  • 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П та одну Х-59".

Загалом ворог застосував 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей:

  • 27 ударних БпЛА Shahed-136/131;
  • 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Детальніше про масовану атаку та її наслідки - читайте у нашому матеріалі.

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