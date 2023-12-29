В Польше зафиксировали нарушение воздушного пространства во время ночной атаки на Украину

Польша зафиксировала нарушение воздушного пространства неопознанным объектом во время очередной массированной атаки российских террористов на Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу оперативного командования Вооруженных сил Польши.
Этой ночью террористы прибегли к самой массированной атаке против Украины.
Сначала россияне традиционно атаковали "Шахедами" с северного и юго-восточного направления, с последующим движением в западном направлении. Всего было зафиксировано 36 БпЛА.
Уже около 3:00 враг поднял в воздух авиацию, которая вышла на рубежи около 6:00 утра и запустила не менее 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. В то же время по Харькову ударили зенитными управляемыми ракетами С-300. По меньшей мере террористы выпустили 14 снарядов.
Также террористы осуществили:
В целом враг применил 158 средств воздушного нападения: ракеты различных типов и ударные БпЛА. Противовоздушная оборона уничтожила 114 воздушных целей:
Подробнее о массированной атаке и ее последствиях - читайте в нашем материале.
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