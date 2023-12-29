В Польше зафиксировали нарушение воздушного пространства во время ночной атаки на Украину

Ракетный удар по Украине 29 декабря

Этой ночью террористы прибегли к самой массированной атаке против Украины.

Сначала россияне традиционно атаковали "Шахедами" с северного и юго-восточного направления, с последующим движением в западном направлении. Всего было зафиксировано 36 БпЛА.

Уже около 3:00 враг поднял в воздух авиацию, которая вышла на рубежи около 6:00 утра и запустила не менее 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. В то же время по Харькову ударили зенитными управляемыми ракетами С-300. По меньшей мере террористы выпустили 14 снарядов.

Также террористы осуществили:

пуски пяти аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из Астраханской области;

4 противорадиолокационные ракеты Х-31П и одну Х-59".

В целом враг применил 158 средств воздушного нападения: ракеты различных типов и ударные БпЛА. Противовоздушная оборона уничтожила 114 воздушных целей:

27 ударных БпЛА Shahed-136/131;

87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Подробнее о массированной атаке и ее последствиях - читайте в нашем материале.