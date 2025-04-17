У Польщі заборонили фотографування критичної інфраструктури: як каратимуть

Відповідно до нових правил, у Польщі заборонено фотографувати близько 25 тисяч стратегічних об'єктів країни, зокрема тих, де виробляється, ремонтується та зберігається зброя, військова техніка та боєприпаси. На усіх локаціях буде розташовано спеціальний біло-червоний знак з написом "Фотозйомка заборонена".

Як пояснив голова Генерального штабу Польщі Веслав Кукула, сьогодні в країні посилилась ворожа діяльність, яка спрямована на отримання конфіденційної інформації про критичну інфраструктуру.

"Це звичаї і закони, які діють у багатьох країнах. Фактично вони допоможуть посилити нашу стійкість, стійкість нашої інфраструктури, стійкість наших Збройних сил і ускладнять діяльність потенційного супротивника, який може загрожувати нашій безпеці", - пояснив він.

Як каратимуть

За порушення правил передбачені:

від 5 тисяч до 20 тисяч злотих штрафу (від 54,76 тисяч до 219 тисяч гривень);

арешт до 30 діб.

Поліція також має право конфіскувати пристрій, за допомогою якого була здійснена зйомка.