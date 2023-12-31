В Польщі впав невеликий літак: є поранені

Інцидент стався в польському селі Слонави, за 500 метрів до злітно-посадкової смуги. Літак впав у найближчий ліс.

В результаті падіння з літака витекло пальне, що призвело до пожежі. Однак пожежники, що прибули на місце інциденту загасили вогонь.

Під час аварії на борту літака перебувало двоє людей, які отримали незначні травми через падіння.

За даними видання, 55-річний пілот отримав загальні забої, а також поскаржився на біль у грудях. 42-річний пасажир, з іншого боку, отримав перелом пальця на нозі, а також загальні забої.

На місці події все ще триває розслідування.

Раніше ми повідомляли, що поблизу Пон-де-Мартель у горах Швейцарії розбився туристичний літак з пасажирами на борту. Внаслідок авіакатастрофи загинули люди.

Також, 20 травня, на авіабазі Сарагоса в Іспанії розбився винищувач F-18 під час показового польоту. Пілот встиг катапультуватись. Його з ушкодженнями ніг госпіталізували.

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