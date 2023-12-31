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В Польше упал небольшой самолет: есть раненые

Фото: в Польше упал небольшой самолет (KP PSP Oborniki)
Автор: Карина Левицкая

Небольшой самолет в Польше упал из-за отказа авионики. Инцидент произошел в селе Слоним. На борту находились два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.

Инцидент произошел в польском селе Слонавы, в 500 метрах до взлетно-посадочной полосы. Самолет упал в ближайший лес.

В результате падения из самолета вытекло горючее, что привело к пожару. Однако пожарные, прибывшие на место инцидента потушили огонь.

Во время аварии на борту самолета находилось два человека, которые получили незначительные травмы из-за падения.

По данным издания, 55-летний пилот получил общие ушибы, а также пожаловался на боль в груди. 42-летний пассажир, с другой стороны, получил перелом пальца на ноге, а также общие ушибы.  

На месте происшествия все еще продолжается расследование.

Ранее мы сообщали, что вблизи Пон де Мартель в горах Швейцарии разбился туристический самолет с пассажирами на борту. В результате авиакатастрофы погибли люди.

Также, 20 мая, на авиабазе Сарагоса в Испании разбился истребитель F-18 в ходе показательного полета. Пилот успел катапультироваться. Его с повреждениями ног госпитализировали.

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