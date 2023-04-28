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Посли ЄС підтримали продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік, - ЗМІ

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Брюссель, П'ятниця 28 квітня 2023 14:22
Посли ЄС підтримали продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік, - ЗМІ Фото: посли ЄС підтримали скасування мита для торгівлі з Україною (flick com libereurope)
Автор: Наталія Юрченко

Посли країн Європейського союзу підтримали продовження безмитної торгівлі з Україною ще на один рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка в Twitter.

За словами журналіста, посли ЄС ухвалили рішення на засіданні у п'ятницю, 28 квітня. Таким чином ЄС може продовжити дію угоди про безмитну торгівлю з Україною ще на один рік. Європейський парламент проголосує за це рішення у травні.

Варто зазначити, що скасування ввізних мит стосується фруктів та овочів, на які поширена система вхідних цін, а також сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки.

Нагадаємо, Рада ЄС скасувала мита на українські товари у травні минулого року для підтримання економіки України в умовах війни.

Вчора комітет Європарламенту дав "зелене світло" для продовження безмитної торгівлі з Україною.

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