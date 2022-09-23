У Польщі виступили проти прийняття росіян, які втікають від мобілізації

За словами Жарина, Польща не повинна масово приймати росіян, які втікають від мобілізації.

"Цю хвилю дезертирства не можна розглядати як повстання проти російської влади чи як бунт проти цієї війни. Російські громадяни, ймовірно, хочуть втекти, тому що бояться бути призваними в армію", - заявив Жарин

Чоловік наголосив, що росіян не повинні приймати у Польщі, оскільки вони можуть бути небезпечними для держави.

Станіслав Жарин також нагадав, що Польща може видавати росіянам лише гуманітарні візи.