ua ru
Нд, 25 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Польщі не виключають, що бунт у РФ може посилити напругу на білоруському кордоні

Новость на русском →
Варшава, Неділя 25 червня 2023 12:06
У Польщі не виключають, що бунт у РФ може посилити напругу на білоруському кордоні Фото: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Напруга на білоруському кордоні може зрости через спробу бунту ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

"Додаткова напруга може виникнути на кордоні з Білоруссю. Завтра поїду туди, на кордон, тому що роль президента РБ Лукашенка в цьому всьому теж не зовсім зрозуміла. Ми це проаналізували", - сказав він.

Моравецький наголосив, що вчорашні події у Росії привели до "дуже неоднозначних висновків". Він наголосив, що Польща продовжує стежити за ситуацією в РФ.

За словами прем'єра, він провів переговори з багатьма європейськими лідерами "для того, щоб на постійній основі обмінюватися інформацією, визначити наше спільне розуміння цієї ситуації й нашу спільну реакцію на все це".

"Це внутрішня справа Росії, але, як сказав президент Польщі Анджей Дуда, ми весь час тримаємо руку на пульсі. Ми не вважаємо, що на даному етапі потрібно підвищувати боєготовність нашої країни, ми в безпеці", - наголосив Моравецький.

Заколот Пригожина

Нагадаємо, вчора ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин спробував підняти бунт у Росії проти кремлівського режиму. Він заявив, що його бойовики "йдуть на Москву". Найманці пройшли Ростов, Воронеж, але зупинилися до сотні кілометрів до російської столиці.

Після переговорів з самопроголошеним президентом Білорусі Пригожин зупинив своїх найманців, а сам втік до Білорусі.

Детальніше про спробу бунту Пригожина та "вагнерівців" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Білорусь Польща ПВК Вагнера Євген Пригожин Вагнерівці
NEWS
Лампочки, техніка і не тільки: топ-5 лайфхаків як заощадити на світлі
Лампочки, техніка і не тільки: топ-5 лайфхаків як заощадити на світлі
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Готуємося до можливих ударів по енергетиці восени
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Готуємося до можливих ударів по енергетиці восени