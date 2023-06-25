В Польше не исключают, что бунт в РФ может усилить напряжение на белорусской границе

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

"Дополнительное напряжение может возникнуть на границе с Беларусью. Завтра поеду туда, на границу, потому что роль президента РБ Лукашенко в этом всем тоже не совсем ясна. Мы это проанализировали", - сказал он.

Моравецкий подчеркнул, что вчерашние события в России привели к "очень неоднозначным выводам". Он подчеркнул, что Польша продолжает следить за ситуацией в РФ.

По словам премьера, он провел переговоры со многими европейскими лидерами "для того, чтобы на постоянной основе обмениваться информацией, определить наше общее понимание этой ситуации и нашу общую реакцию на все это".

"Это внутреннее дело России, но, как сказал президент Польши Анджей Дуда, мы постоянно держим руку на пульсе. Мы не считаем, что на данном этапе нужно повышать боеготовность нашей страны, мы в безопасности", - подчеркнул Моравецкий.

Мятеж Пригожина

Напомним, вчера главарь ПВК "Вагнера" Евгений Пригожин попытался поднять бунт в России против кремлевского режима. Он заявил, что его боевики "идут в Москву". Наемники прошли Ростов, Воронеж, но остановились в сотни километров до российской столицы.

После переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Пригожин остановил своих наемников, а сам сбежал в Беларусь.

Детальнее о попытке бунта Пригожина и "вагнеровцев" - читайте в материале РБК-Украина.

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