У Польщі відкриють сервісний центр для танків Abrams

У польському місті Познань буде відкрито сервісний центр для танків американського виробництва Abrams.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відомо, що центр планує відкрити польській виробник озброєння Polska Grupa Zbrojeniowa. Це пов'язано з тим, що Варшава планує подвоїти чисельність своєї армії у цьому році, а також збільшити витратити на оборону до 4% ВВП.

Вже було замовлено 250 найсучасніших бойових танків Abrams на додаток до 116 модернізованих.

"Як надійний партнер для армії, ми відповідаємо за підтримку підрозділів шляхом забезпечення ефективності кожного типу обладнання, яке використовується польською армією або починає використовуватися", - заявив виконавчий директор PGZ Себастьян Хвалек.

Польща активно модернізує збройні сили

Польща останніми роками активно модернізує власну армію та закуповує сучасне озброєння. Так, у січні 2023 року Польща підписала контракт на 1,4 млрд доларів із США про постачання 114 танків M1A1 Abrams. Також Варшава закупить у Південної Кореї танки та САУ.

Також Міноборони Польщі планує запустити програму для закупівлі підводних човнів. Однією з головних показників буде здатність запускати крилаті ракети.

Крім того, країна отримає велику партію установок HIMARS. У лютому 2023 року США схвалили їх продаж Польщі. Перед цим Польща подала запит на купівлю 18 пускових установок M142 HIMARS, 468 комплектів ракет до них та 45 армійських тактичних ракетних систем M57 ATACMS.

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