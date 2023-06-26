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В Польше откроют сервисный центр для танков Abrams

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Понедельник 26 июня 2023 21:43
В Польше откроют сервисный центр для танков Abrams Фото: в Польше откроют сервисный центр для танков Abrams (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В польском городе Познань будет открыт сервисный центр для танков американского производства Abrams.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Известно, что центр намерен открыть польский производитель вооружения Polska Grupa Zbrojeniowa. Это связано с тем, что Варшава планирует удвоить численность своей армии в этом году, а также увеличить затраты на оборону до 4% ВВП.

Уже было заказано 250 самых современных боевых танков Abrams в дополнение к 116 модернизированным.

"Как надежный партнер для армии мы отвечаем за поддержку подразделений путем обеспечения эффективности каждого типа оборудования, которое используется польской армией или начинает использоваться", - заявил исполнительный директор PGZ Себастьян Хвалек.

Польша активно модернизирует вооруженные силы

Польша в последние годы активно модернизирует свою армию и закупает современное вооружение. Так, в январе 2023 года Польша подписала контракт на 1,4 млрд долларов из США о поставках 114 танков M1A1 Abrams. Также Варшава закупит у Южной Кореи танки и САУ.

Также Минобороны Польши планирует запустить программу для закупки подводных лодок. Одним из главных показателей будет способность запускать крылатые ракеты.

Кроме того, страна получит обширную партию установок HIMARS. В феврале 2023 года США одобрили их продажу Польше. Перед этим Польша запросила покупку 18 пусковых установок M142 HIMARS, 468 комплектов ракет к ним и 45 армейских тактических ракетных систем M57 ATACMS.

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