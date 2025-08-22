У Польщі відкриють новий навчальний полігон для ЗСУ
На півдні Польщі 1 вересня відкриють другий за величиною навчальний табір для українських та польських військових. Він будується за сприянням країн НАТО та Норвегії.
Як передає РБК-Україна, про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.
"Сьогодні ми перебуваємо на полігоні, де будуємо великий тренувальний табір - місце для навчання польських та українських військових. Це та місія, яку в рамках НАТО норвежці вирішили реалізувати у партнерстві з Польщею. Це і наша філософія - ми хочемо допомагати Україні на території Польщі. Це партнерство з Норвегією приносить позитивні результати", - повідомив міністр.
Він розповів, що будівництво великого табору розпочалося 14 липня. Наразі роботи на стадії завершення і вже 1 вересня на цьому полігоні розпочнеться перший курс навчання для українських військ на території Польщі.
Косіняк-Камиш зазначив, що після завершення місії з підтримки України цей табір буде переданий для використання польськими Збройними силами.
"Я хотів би щиро подякувати всім нашим солдатам - командиру та начальнику цього місця, які керують усім навчальним комплексом для сухопутних військ. Це найпівденніший полігон, другий за величиною в Польщі, центр підготовки сухопутних військ, який демонструє свої можливості", - додав польський міністр.
Чи відправлятиме Польща війська до України
Нагадаємо, раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявляв, що Польща не відправлятиме своїх військових до України після закінчення війни у межах миротворчої місії.
За його словами, серед ключових завдань країни - захист східного флангу НАТО та охорона польсько-білоруського кордону, де 5000-6000 військовослужбовців постійно займаються підтримкою безпеки, а також забезпечення інфраструктури та логістики для "потенційної миротворчої місії".
"У нас є інші завдання, які необхідно виконати, і зараз мова йде про відносини з нашими союзниками, які повністю розуміють позицію Польщі", - наголосив він.
Але той факт, що Польща не відправить свої війська в Україну, не означає, що вона не бере участі в "коаліції рішучих" тобто країн, які підтримують Україну, що зазнала нападу з боку Росії.