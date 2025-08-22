ua en ru
Пт, 22 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Польщі відкриють новий навчальний полігон для ЗСУ

Польща, П'ятниця 22 серпня 2025 17:41
UA EN RU
У Польщі відкриють новий навчальний полігон для ЗСУ Фото: міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На півдні Польщі 1 вересня відкриють другий за величиною навчальний табір для українських та польських військових. Він будується за сприянням країн НАТО та Норвегії.

Як передає РБК-Україна, про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

"Сьогодні ми перебуваємо на полігоні, де будуємо великий тренувальний табір - місце для навчання польських та українських військових. Це та місія, яку в рамках НАТО норвежці вирішили реалізувати у партнерстві з Польщею. Це і наша філософія - ми хочемо допомагати Україні на території Польщі. Це партнерство з Норвегією приносить позитивні результати", - повідомив міністр.

Він розповів, що будівництво великого табору розпочалося 14 липня. Наразі роботи на стадії завершення і вже 1 вересня на цьому полігоні розпочнеться перший курс навчання для українських військ на території Польщі.

Косіняк-Камиш зазначив, що після завершення місії з підтримки України цей табір буде переданий для використання польськими Збройними силами.

"Я хотів би щиро подякувати всім нашим солдатам - командиру та начальнику цього місця, які керують усім навчальним комплексом для сухопутних військ. Це найпівденніший полігон, другий за величиною в Польщі, центр підготовки сухопутних військ, який демонструє свої можливості", - додав польський міністр.

Чи відправлятиме Польща війська до України

Нагадаємо, раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявляв, що Польща не відправлятиме своїх військових до України після закінчення війни у межах миротворчої місії.

За його словами, серед ключових завдань країни - захист східного флангу НАТО та охорона польсько-білоруського кордону, де 5000-6000 військовослужбовців постійно займаються підтримкою безпеки, а також забезпечення інфраструктури та логістики для "потенційної миротворчої місії".

"У нас є інші завдання, які необхідно виконати, і зараз мова йде про відносини з нашими союзниками, які повністю розуміють позицію Польщі", - наголосив він.

Але той факт, що Польща не відправить свої війська в Україну, не означає, що вона не бере участі в "коаліції рішучих" тобто країн, які підтримують Україну, що зазнала нападу з боку Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Польща Війна в Україні
Новини
Виїзд чоловіків до 22 років за кордон: що каже прем'єр
Виїзд чоловіків до 22 років за кордон: що каже прем'єр
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"