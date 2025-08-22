В Польше откроют новый учебный полигон для ВСУ
На юге Польши 1 сентября откроют второй по величине учебный лагерь для украинских и польских военных. Он строится при содействии стран НАТО и Норвегии.
Как передает РБК-Украина, об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
"Сегодня мы находимся на полигоне, где строим большой тренировочный лагерь - место для обучения польских и украинских военных. Это та миссия, которую в рамках НАТО норвежцы решили реализовать в партнерстве с Польшей. Это и наша философия - мы хотим помогать Украине на территории Польши. Это партнерство с Норвегией приносит положительные результаты", - сообщил министр.
Он рассказал, что строительство большого лагеря началось 14 июля. Сейчас работы на стадии завершения и уже 1 сентября на этом полигоне начнется первый курс обучения для украинских войск на территории Польши.
Косиняк-Камыш отметил, что после завершения миссии по поддержке Украины этот лагерь будет передан для использования польскими Вооруженными силами.
"Я хотел бы искренне поблагодарить всех наших солдат - командира и начальника этого места, которые руководят всем учебным комплексом для сухопутных войск. Это самый южный полигон, второй по величине в Польше, центр подготовки сухопутных войск, который демонстрирует свои возможности", - добавил польский министр.
Будет ли Польша отправлять войска в Украину
Напомним, ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что Польша не будет отправлять своих военных в Украину после окончания войны в рамках миротворческой миссии.
По его словам, среди ключевых задач страны - защита восточного фланга НАТО и охрана польско-белорусской границы, где 5000-6000 военнослужащих постоянно занимаются поддержанием безопасности, а также обеспечение инфраструктуры и логистики для "потенциальной миротворческой миссии".
"У нас есть другие задачи, которые необходимо выполнить, и сейчас речь идет об отношениях с нашими союзниками, которые полностью понимают позицию Польши", - подчеркнул он.
Но тот факт, что Польша не отправит свои войска в Украину, не означает, что она не участвует в "коалиции решительных" то есть стран, которые поддерживают Украину, подвергшуюся нападению со стороны России.