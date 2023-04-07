У Польщі відкрили центр для ремонту українських танків Т-64

У Польщі на бронетанковому заводі Bumar-Łabędy почали ремонтувати українські танки Т-64.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ).
Як зазначають у компанії, центр відкрили у рамках угоди між PGZ та "Укроборонпромом". Там займатимуться ремонтом, обслуговуванням, підтримкою боєздатності та відновленням танків Т-64.
У перспективі планується співпраця з обслуговування танків Т-72 і PT-91, які Польща передала Україні. Також розглядається можливість проведення спільних робіт з обслуговування танків Leopard 2.
У PGZ додають, що після реалізації програми модернізації танків Leopard 2A4 до стандарту 2PL для потреб польської армії компанія отримала необхідні знання, технічні засоби та досвід для обслуговування такої техніки.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Польща організувала роботу прихованої майстерні, яка займається ремонтом переданих Україні САУ Krab.
Також ми писали, що Україна та Польща домовилися про спільне виробництво танкових снарядів калібру 125 мм.
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