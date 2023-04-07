У Польщі відкрили центр для ремонту українських танків Т-64

Як зазначають у компанії, центр відкрили у рамках угоди між PGZ та "Укроборонпромом". Там займатимуться ремонтом, обслуговуванням, підтримкою боєздатності та відновленням танків Т-64.

У перспективі планується співпраця з обслуговування танків Т-72 і PT-91, які Польща передала Україні. Також розглядається можливість проведення спільних робіт з обслуговування танків Leopard 2.

У PGZ додають, що після реалізації програми модернізації танків Leopard 2A4 до стандарту 2PL для потреб польської армії компанія отримала необхідні знання, технічні засоби та досвід для обслуговування такої техніки.