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В Польше открыли центр для ремонта украинских танков Т-64

Фото: в Польше открыли центр для ремонта украинских танков Т-64 (mil.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

В Польше на бронетанковом заводе Bumar-Łabędy начали ремонтировать украинские танки Т-64.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ).

Как отмечают в компании, центр открыли в рамках соглашения между PGZ и “Укроборонпромом”. Там будут заниматься ремонтом, обслуживанием, поддержанием боеспособности и восстановлением танков Т-64.

В перспективе планируется сотрудничество и по обслуживанию танков Т-72 и PT-91, которые Польша передала Украине. Также рассматривается возможность проведения совместных работ по обслуживанию танков Leopard 2.

В PGZ добавляют, что после реализации программы модернизации танков Leopard 2A4 до стандарта 2PL для нужд польской армии компания получила необходимые знания, технические средства и опыт для обслуживания такой техники.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Польша организовала работу скрытой мастерской, которая занимается ремонтом переданных Украине САУ Krab.

Также мы писали, что Украина и Польша договорились о совместном производстве танковых снарядов калибра 125 мм.

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