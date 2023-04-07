В Польше открыли центр для ремонта украинских танков Т-64

В Польше на бронетанковом заводе Bumar-Łabędy начали ремонтировать украинские танки Т-64.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ).
Как отмечают в компании, центр открыли в рамках соглашения между PGZ и “Укроборонпромом”. Там будут заниматься ремонтом, обслуживанием, поддержанием боеспособности и восстановлением танков Т-64.
В перспективе планируется сотрудничество и по обслуживанию танков Т-72 и PT-91, которые Польша передала Украине. Также рассматривается возможность проведения совместных работ по обслуживанию танков Leopard 2.
В PGZ добавляют, что после реализации программы модернизации танков Leopard 2A4 до стандарта 2PL для нужд польской армии компания получила необходимые знания, технические средства и опыт для обслуживания такой техники.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Польша организовала работу скрытой мастерской, которая занимается ремонтом переданных Украине САУ Krab.
Также мы писали, что Украина и Польша договорились о совместном производстве танковых снарядов калибра 125 мм.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.