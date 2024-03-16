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З Польщі в Україну намагалися незаконно ввезти російські автозапчастини (фото)

Фото: в Україну намагалися незаконно ввезти російські автозапчастини (t.me/DPSUkr)
Автор: Наталія Юрченко

Автозапчастини російського виробництва намагалися ввезти в Україну з Польщі. Прикордонники не дозволили контрабанді потрапити в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України у Telegram.

Партію автомобільних запчастин везли три вантажівки через українсько-польський кордон. Під час проходження контролю водії заявили, що везуть вироби з чорних металів та запчастини, які виготовлені в Китаї. 

Прикордонник та митники виявили понад 900 штук автозапчастин російського виробництва.

За фактом незаконно ввезення російських товарів склали протокол. Запчастини вагою чотири тонни вилучили працівники митниці. Вартість конфісковано буде встановлена пізніше.

 

Фото: в Україну намагалися незаконно ввезти російські автозапчастини (t.me/DPSUkr)

 

 

Нагадаємо, в Україні запропонували ввести санкції на 50 років проти виробників зброї з Росії та Білорусі.

Як раніше повідомлялося, у Черкаській області заарештували чотири вертольоти та два літаки кримських бізнесменів. Їх підозрюють у фінансуванні війни РФ проти України.

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