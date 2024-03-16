Из Польши в Украину пытались незаконно ввезти автозапчасти (фото)

Напомним, в Украине было предложено ввести санкции на 50 лет против производителей оружия из России и Беларуси.

Как ранее сообщалось, в Черкасской области арестовали четыре вертолета и два самолета крымских бизнесменов. Их подозревают в финансировании войны РФ против Украины.

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