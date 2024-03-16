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Из Польши в Украину пытались незаконно ввезти автозапчасти (фото)

Фото: в Украину пытались незаконно ввезти российские автозапчасти (t.me/DPSUkr)
Автор: Наталья Юрченко

Автозапчасти российского производства пытались ввезти в Украину из Польши. Пограничники не разрешили контрабанде попасть в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

Партию автомобильных запчастей везли три грузовика через украинско-польскую границу. При прохождении контроля водители заявили, что везут изделия из черных металлов и запчасти, изготовленные в Китае.

Пограничник и таможенники обнаружили более 900 штук автозапчастей российского производства.

По факту незаконного ввоза российских товаров составили протокол. Запчасти весом четыре тонны изъяли работники таможни. Стоимость конфискована будет установлена позже.

 

Фото: в Украину пытались незаконно ввезти российские автозапчасти (t.me/DPSUkr)

 

 

Напомним, в Украине было предложено ввести санкции на 50 лет против производителей оружия из России и Беларуси.

Как ранее сообщалось, в Черкасской области арестовали четыре вертолета и два самолета крымских бизнесменов. Их подозревают в финансировании войны РФ против Украины.

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