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Фінансують війну. Суд заарештував чотири вертольоти та два літаки кримських бізнесменів

Україна, Середа 13 березня 2024 11:46
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Фінансують війну. Суд заарештував чотири вертольоти та два літаки кримських бізнесменів Фото: суд заарештував чотири вертольоти та два літаки кримських бізнесменів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Суд заарештував корпоративні права і майно, включаючи вертольоти та літаки, кримських підприємців. Вони підозрюються у фінансуванні війни РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора у Facebook.

У лютому 2024 року було оголошено підозру дев'ятьом українським підприємцям, зареєстрованим на території Криму. Вони займаються рекреаційним та агропромисловим підприємництвом.

За даними правоохоронців, після окупації Криму бізнесмени переоформили підприємства відповідно до вимог російського законодавства. Вони сплачують податку у бюджет Росії.

У рамках слідства встановили, що підприємці володіють низкою об'єктів рухового майна. За клопотанням прокурорів Черкаської обласної прокуратури суд наклав арешт на чотири літаки та два літаки. Йдеться про гелікоптери Мі-2 та літаки АН-2.

Також арештовано майно та корпоративні права підприємців на понад 35 млн гривень.

Фото: суд заарештував вертольоти та літаки кримських бізнесменів (facebook.com/pgo.gov.ua)

Нагадаємо, колишньому командиру севастопольського "Беркуту" оголосили підозру у держзраді. Йдеться про Сергія Колбіна, який разом з підлеглими сприяли окупації українського півострова.

Також в Україні будуть заочно судити за державну зраду главу так званого "верховного суду Криму". Йому загрожує до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

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