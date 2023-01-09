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У Польщі українські лікарі пройдуть навчання лікування людей із сильними опіками

Фото: українські лікарі пройдуть навчання допомоги людям із сильними опіками (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Українські медики у Польщі пройдуть курс навчання з надання допомоги військовим та цивільним пацієнтам із сильними опіками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Бюро національної безпеки Польщі.

"Чергова група українських медиків сьогодні прибула до Польщі і завтра розпочинає навчання з надання допомоги військовим та мирним жителям, які отримали сильні опіки", – йдеться у повідомленні Бюро.

Також повідомляється, що після навчання на авіаційно-рятувальній базі у Варшаві, де український медперсонал удосконалював навички щодо евакуації поранених повітрям, це наступний етап підготовки українських медиків. Він здійснюється з ініціативи перших леді України та Польщі.

Раніше ми писали, що українки, які мають медичну спеціалізацію, не підлягатимуть обов'язковій мобілізації до 2026 року. Зміни стосуються лише системи постановки на облік.

Більш детально про питання постановки жінок на військовий облік можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна "Війна не має статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він працюватиме”.

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