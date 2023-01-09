В Польше украинские врачи пройдут обучение лечения людей с сильными ожогами

Украинские медики в Польше пройдут курс обучения по оказанию помощи военным и гражданским пациентам с сильными ожогами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Бюро национальной безопасности Польши.
"Очередная группа украинских медиков сегодня прибыла в Польшу и завтра начинает обучение по оказанию помощи военным и мирным жителям, которые получили сильные ожоги", – говорится в сообщении Бюро.
Также сообщается, что после обучения на авиационно-спасательной базе в Варшаве, где украинский медперсонал совершенствовал навыки по эвакуации раненых по воздуху, это следующий этап подготовки украинских медиков. Он осуществляется по инициативе первых леди Украины и Польши.
Ранее мы писали, что украинки, имеющий медицинскую специализацию, не будут подлежать обязательной мобилизации до 2026 года. Изменения касаются только системы постановки на учет.
Более подробно о вопросах постановки женщин на воинский учет можете узнать в материале РБК-Украина "У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать".
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