UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Польщі суд визнав винним українця у шпигунстві на користь РФ

Архівне фото: У Польщі суд визнав винним українця у шпигунстві на користь РФ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Окружний суд Гданська визнав винним 44-річного громадянина України у шпигунстві на користь Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Onet.pl.

Суд призначив йому один рік позбавлення волі за шпигунство на користь іноземної держави. 

За версією слідства, чоловік збирав, зокрема, інформацію: про критичну інфраструктуру в провінції Поморське та Куявсько-Поморське воєводства, а також про діяльність служб та органів, відповідальних за безпеку. Потім він передав її росіянам.

Чоловік перебував у Польщі з січня по березень 2023 року (його заарештували в березні). Слідчі встановили, що чоловіка схилили до шпигунської діяльності в Польщі. Наприкінці серпня прокурор висунув йому обвинувачення у веденні шпигунської діяльності на користь російської розвідки.

Російські шпигуни в Польщі

Нещодавно повідомлялося, що в Польщі висунули звинувачення 16 особам, які входили до шпигунської мережі. Вона могла працювати на російські спецслужби.

У серпні Агентство внутрішньої безпеки (ABW) Польщі затримало двох шпигунів групи "Вагнера". Вони поширювали пропаганду в Кракові та Варшаві.

А в липні правоохоронці Польщі змогли затримати агента Російської Федерації. Він стежив за військовими об'єктами країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяПольща