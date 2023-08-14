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У Польщі затримали двох шпигунів групи "Вагнера"

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Польща, Понеділок 14 серпня 2023 10:29
У Польщі затримали двох шпигунів групи "Вагнера" Фото: Маруш Камінський (wikimedia.org)
Автор: Олександр Білоус

Агентство внутрішньої безпеки (ABW) Польщі затримало двох шпигунів групи "Вагнера". Вони розповсюджували пропаганду у Кракові та Варшаві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Польщі Маруша Камінського у Twitter.

"ABW у співпраці з поліцією встановило та затримало двох росіян, які розповсюджували пропагандистські матеріали групи "Вагнера" у Кракові та Варшаві", написав він.

За його словами, їм висунуто звинувачення шпигунстві, і їх було заарештовано.

Група "Вагнера" в Білорусі та реакція Польща

Нагадаємо, наприкінці червня група "Вагнера" зробила спробу військового перевороту на території Росії з незрозумілим результатом. Після цього частина найманців переїхала на територію Білорусі, а Олександр Лукашенко заявив, що вони готуються до вилазок на територію Польщі.

Влада Польщі висловила стурбованість і закликала НАТО посилити східний фланг. Польща також вирішила створити нову військову частину на кордоні з Білоруссю. Вона дислокуватиметься у місті Чарна-Білостоцьк, за 35 кілометрів від Білорусі. Причиною розгортання військової частини є гібридні атаки з боку Росії та Білорусі.

Зазначимо, у серпні на вулицях Кракова почали з'являтися наклейки із закликом вступити до лав "Вагнера". Поліція розпочала розслідування.

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