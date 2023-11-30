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В Польше суд признал виновным украинца в шпионаже в пользу РФ

Архивное фото: В Польше суд признал виновным украинца в шпионаже в пользу РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Окружной суд Гданьска признал виновным 44-летнего гражданина Украины в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Onet.pl.

Суд назначил ему один год лишения свободы за шпионаж в пользу иностранного государства. 

По версии следствия, мужчина собирал, в частности, информацию: о критической инфраструктуре в провинции Поморское и Куявско-Поморское воеводства, а также о деятельности служб и органов, ответственных за безопасность. Затем он передал ее россиянам.

Мужчина находился в Польше с января по март 2023 года (его арестовали в марте). Следователи установили, что мужчину склонили к шпионской деятельности в Польше. В конце августа прокурор предъявил ему обвинение в ведении шпионской деятельности в пользу российской разведки.

Российские шпионы в Польше

Недавно сообщалось, что в Польше предъявлены обвинения 16 лицам, входившим в шпионскую сеть. Она могла работать на русских спецслужбах.

В августе Агентство внутренней безопасности (ABW) Польши задержало двух шпионов группы "Вагнера". Они распространяли пропаганду в Кракове и Варшаве.

А в июле правоохранители Польши смогли задержать агента Российской Федерации. Он смотрел за военными объектами страны.

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