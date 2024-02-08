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Військова техніка з'явиться на дорогах. У Польщі анонсували великі навчання в рамках НАТО

Четвер 08 лютого 2024 21:37
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Військова техніка з'явиться на дорогах. У Польщі анонсували великі навчання в рамках НАТО Фото: у Польщі анонсували великі навчання в рамках НАТО (twitter.com/SztabGenWP)
Автор: Іван Носальський

У Польщі з понеділка 12 лютого практично на всіх дорогах збільшиться рух військової техніки. Це пов'язано з найбільшими за десятиліття військовими навчаннями НАТО Steadfast Defender-24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу польського генштабу.

За інформацією генштабу, рух колон військової техніки Польщею буде проводитися в рамках тренувань. Таким чином планується відпрацювання перекидання союзних військ, координація транскордонної діяльності та співпраця з приймаючими країнами.

Колони супроводжуватимуться та охоронятимуться військовою поліцією та підрозділами регулювання дорожнього руху війська польського.

У генштабі закликали поляків не публікувати інформацію та фото із переміщеннями військової техніки, оскільки це може мати "негативні наслідки".

Steadfast Defender-24

У першій половині 2024 року НАТО проводить серію навчань під загальною кодовою назвою Steadfast Defender-24. Польща стане однією з приймаючих країн і розмістить на своїй території значну кількість солдатів і техніки союзників.

У рамках Steadfast Defender-24 відбудуться польські національні навчання за участю збройних сил інших країн під назвою Dragon-24.

Як наголошують у польському генштабі, такі навчання є оборонними і не спрямовані проти будь-якої країни.

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НАТО Польща Військова техніка
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