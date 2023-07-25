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У Польщі створять "білу книгу" щодо суперечок між Києвом та Варшавою

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Польща, Вівторок 25 липня 2023 15:28
У Польщі створять "білу книгу" щодо суперечок між Києвом та Варшавою Фото: у Польщі створять "білу книгу" щодо суперечок між Києвом та Варшавою (facebook.com/AmbasadaUkrainywPolsce)
Автор: Тетяна Степанова

У Польщі працюють над "білою книгою" щодо спірних питань в економічних відносинах між Києвом та Варшавою. ЇЇ оприлюднять до вересня.

Про це заявила уповноважена польського уряду з питань відбудови України Ядвіга Емілевич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства фондів і регіональної політики Польщі.

Як повідомляється, уповноважена зустрілася з представниками бізнесу різних галузей та експертами з державних установ, які підтримують процес відновлення України.

"Висновки консультацій будуть використані в роботі над "білою книгою" про спірні питання польсько-українських економічних відносин. З іншого боку, компанії, які візьмуть у них участь, зможуть широко обговорити свої потреби з державними інституціями, які беруть участь у процесі післявоєнної відбудови України" - заявила вона під час зустрічі.

Зазначається, що "біла книга" має бути опублікована в кінці серпня - на початку вересня.

Економічні відносили з Польщею

На початку травня Єврокомісія ухвалила рішення заборонити імпорт української пшениці до Болгарії, Угорщини, Словаччини, Польщі та Румунії через його вплив на ціни на внутрішніх ринках країн. Спочатку обмеження повинно було діяти до 5 червня, однак його продовжили до 15 вересня.

19 липня країни звернулися до Євросоюзу з проханням продовжити обмеження на імпорт українського продовольства до кінця 2023 року.

Окрім того, у Польщі заявили, що не відкриватимуть кордон з Україною після 15 вересня, якщо ЄС не продовжить обмеження на імпорт українського зерна.

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