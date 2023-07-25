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В Польше создадут "белую книгу" по поводу споров между Киевом и Варшавой

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Польша, Вторник 25 июля 2023 15:28
В Польше создадут "белую книгу" по поводу споров между Киевом и Варшавой Фото: в Польше создадут "белую книгу" по поводу споров между Киевом и Варшавой (facebook.com/AmbasadaUkrainywPolsce)
Автор: Татьяна Степанова

В Польше работают над "белой книгой" по спорным вопросам в экономических отношениях между Киевом и Варшавой. Ее обнародуют до сентября.

Об этом заявила уполномоченная польского правительства по вопросам восстановления Украины Ядвига Эмилевич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства фондов и региональной политики Польши.

Как сообщается, уполномоченная встретилась с представителями бизнеса разных отраслей и экспертами из государственных учреждений, поддерживающими процесс восстановления Украины.

"Выводы консультаций будут использованы в работе над "белой книгой" о спорных вопросах польско-украинских экономических отношений. С другой стороны, компании, которые примут в них участие, смогут широко обсудить свои потребности с государственными институтами, участвующими в процессе послевоенного восстановления Украины", - заявила она во время встречи.

Отмечается, что "белая книга" должна быть опубликована в конце августа - начале сентября.

Экономические отношения с Польшей

В начале мая Еврокомиссия приняла решение запретить импорт украинской пшеницы в Болгарию, Венгрию, Словакию, Польшу и Румынию из-за его влияния на цены на внутренних рынках стран. Первоначально ограничение должно было действовать до 5 июня, однако его продлили до 15 сентября.

19 июля страны обратились в Евросоюз с просьбой продлить ограничения на импорт украинского продовольствия до конца 2023 года.

Кроме того, в Польше заявили, что не будут открывать границу с Украиной после 15 сентября, если ЕС не продлит ограничения на импорт украинского зерна.

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