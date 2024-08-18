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У Лейпцигу сталася пожежа на оглядовому колесі, постраждали понад 30 людей (відео, фото)

Неділя 18 серпня 2024 04:01
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У Лейпцигу сталася пожежа на оглядовому колесі, постраждали понад 30 людей (відео, фото) Фото: на лейпцизькому фестивалі сталася пожежа на оглядовому колесі (twitter.com)
Автор: Володимир Костирін

У німецькому місті Лейпциг на фестивалі Highfield сталася аварія на одному з атракціонів - загорілися дві гондоли на оглядовому колесі (колесо Ферріса). Внаслідок вогняного інциденту постраждали десятки відвідувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Після виникнення пожежі ввечері у суботу громадян на фестивалі у Störmthaler See евакуювали. Перед тим довелося знімати людей з палаючого атракціону.

За даними лейпцизької поліції, внаслідок події постраждали понад 30 осіб, їм була надана медична допомога, громадян доправили до лікарні.

Попередньо майже усі вони отримали легкі травми від димового газу. Але, за словами керівника оперативного відділу німецького Червоного Хреста, також є двоє важкопоранених - вони у серйозному стані. Обійшлося без жертв.

Представник пожежної служби повідомив агентству новин dpa, що зараз ситуація під контролем. Причини події з'ясовуються.

Дві гондоли на оглядовому колесі повністю згоріли. Після цього було оголошено, що фестиваль буде продовжено.

В мережі також були оприлюднені кадри з вогняного інциденту.

На фестивалі у Лейпцигу сталася пожежа на оглядовому колесі (фото: twitter.com/TurtleMom2305 / x.com/saltyselin / x.com/mephisto976 / x.com/Emergenza24)

Раніше повідомлялося, що у лютому у Швеції вибухнув найбільший у країні аквапарк вартістю понад 10 млн доларів. Через інцидент у місті Гьотеборг постраждали понад 10 людей.

Також перед тим ми писали, що 21 липня у Києві обірвався трос атракціону через Дніпро, внаслідок чого загинув молодий чоловік, який впав у річку. Загиблого знайшли після майже доби активних пошуків.

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