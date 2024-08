У Греції масштабна лісова пожежа дісталася околиць Афін, тисячі людей евакуйовано

Пожежна служба наказала жителям кількох міст навколо грецької столиці, включно з історичним Марафоном, покинути свої будинки. Аварійні служби працювали цілодобово, щоб забезпечити безпеку місцевого населення.

У селах Варнава і Грамматико вогонь знищив будинки, і пожежники рятували людей, які опинилися заблокованими в автомобілях під час спроби евакуюватися.

Ситуацію ускладнює також сильний вітер зі швидкістю 63-74 км/год, через який вогонь поширювався блискавично.

У неділю Греція боролася з 40 пожежами, з яких сім були настільки великими, що пожежні служби не могли їх контролювати. Кілька регіонів залишалися в стані підвищеної готовності до пожеж у неділю та понеділок.

Міністр з питань кліматичних криз і цивільної оборони Греції Васіліс Кікіліас попередив, що через високі температури, пориви вітру і посуху половина країни перебуває в зоні підвищеного ризику.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс перервав свою відпустку і повернувся в Афіни, щоб особисто контролювати ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації. До вечора пожежа у Варнаві вже знищила 100 квадратних кілометрів землі.

#UPDATE Greece ordered evacuation Monday of multiple communities northeast of Athens as wildfires raged, fire brigade said.



"Forest fire near you. Follow the instructions of the authorities," said SMS messages sent to people in the Attica region, що в which… pic.twitter.com/dJYV3qtR6c - AFP News Agency (@AFP) August 12, 2024