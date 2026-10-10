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У Польщі стався черговий напад у школі, постраждали троє людей

18:25 10.10.2026 Сб
2 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: в Польщі стався черговий напад у школі (Getty Images)

У Варшаві біля комплексу шкіл для дорослих на вулиці Мінській 21-річна жінка влаштувала напад із ножем, унаслідок чого постраждали троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsatnews.

Іцидент стався близько 12:30 перед офісом школи для дорослих у варшавському районі Прага.

Нападниця поранила ножем трьох жінок - двох 17-річних дівчат та 24-річну жінку.

Поліція прибула на місце події вже за чотири хвилини після виклику екстрених служб.

Нападницю оперативно затримав співробітник університету, після чого її передали правоохоронцям, які вилучили зброю.

Одну з 17-річних потерпілих доставили до лікарні з порізами передпліччя.

За словами речника Головного управління поліції Варшави Яцека Вішневського, її життю нічого не загрожує.

Двом іншим постраждалим медична допомога на місці надана без необхідності госпіталізації, їх наразі допитують слідчі.

Мотиви нападниці поки не встановлені.

Правоохоронці зазначають, що наявна інформація не підтверджує наявність попереднього знайомства між учасницями інциденту.

Зловмисниця навчається у цій школі, тоді як одна з постраждалих прийшла туди для подачі документів.

Нагадаємо, подібні випадки у навчальних закладах Польщі вже траплялися раніше.

Зокрема, у польській Остроленці 19-річний учень влаштував напад із ножем у професійно-технічному училищі та поблизу нього, внаслідок чого постраждали щонайменше семеро людей.

Крім того, резонансу набув інцидент, коли у польському місті Ярославі стався напад із ножем на території монастиря сестер-бенедиктинок, де загинула людина та ще четверо зазнали поранень.

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