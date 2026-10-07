У Польщі 19-річний хлопець із ножем напав на учнів та вчителя прямо під час уроку
У польській Остроленці 19-річний учень влаштував напад із ножем у професійно-технічному училищі та поблизу нього. Унаслідок інциденту поранення отримали щонайменше семеро людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM та поліцію Мазовецького воєводства в X.
Напад стався у комплексі професійно-технічного училища №4 під час уроку.
За даними правоохоронців та екстрених служб, 19-річний хлопець, який є учнем цієї ж школи, поранив ножем інших студентів, а також вчителя.
Нападник завдав поранень ще кільком людям біля будівлі, коли намагався втекти.
Усіх постраждалих доставили до лікарень у свідомості здебільшого з порізами. Усіх учнів та персонал евакуювали з навчального закладу.
Поліція розшукала та затримала підозрюваного через 25 хвилин після виклику поблизу муніципального пляжу. Під час втечі хлопець завдав травм і собі, тому йому також надали медичну допомогу.
Після надзвичайної події навчальний заклад тимчасово закрили, а на місці працюють відповідні служби та поліцейські психологи.
"Для безпеки учнів та персоналу ЗШЗ №4 закрито. Водночас я видав вказівки щодо недопущення сторонніх осіб до всіх інших шкіл, що управляються містом Остроленка", - повідомив мер міста Павел Невядомський.
Він підкреслив, що ситуація перебуває під контролем служб, та закликав мешканців, батьків і учнів зберігати спокій.
Нагадаємо, це не перший подібний випадок у Польщі за останній час.
Зокрема, у вересні в місті Ярослав стався збройний напад на території монастиря сестер-бенедиктинок, де громадянин України напав із ножем на людей.
Унаслідок інциденту одна людина загинула, а ще четверо отримали поранення.
Згодом нападнику винесли перше процесуальне рішення - суд заарештував українця, підозрюваного у вбивстві на три місяці.
Через важкий психічний стан підозрюваного його направили до спеціалізованої лікарняної палати під варту.