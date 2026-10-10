В Польше произошло очередное нападение в школе, пострадали три человека

Напомним, подобные случаи в учебных заведениях Польши уже были ранее.

В частности, в польской Остроленке 19-летний ученик устроил нападение с ножом в профессионально-техническом училище и вблизи него, в результате чего пострадали по меньшей мере семь человек.

Кроме того, резонанс получил инцидент, когда в польском городе Ярославе произошло нападение с ножом на территории монастыря сестер-бенедиктинок, где погиб человек и еще четверо получили ранения.