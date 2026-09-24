У Польщі українець напав із ножем на людей у монастирі: є загиблий

У польському місті Ярослав стався напад із ножем на території монастиря сестер-бенедиктинок. Одна людина загинула, ще четверо зазнали поранень, а поліція затримала 31-річного громадянина України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію TVN24 .

Напад стався під час меси

Інцидент стався вранці 24 вересня близько 9.30 на території монастиря сестер-бенедиктинок в Ярославі, Підкарпатське воєводство. За попередніми даними поліції, чоловік напав на п'ятьох осіб - чотирьох чоловіків та жінку.

"Попередні дані свідчать про те, що чоловік завдав ножових поранень чотирьом чоловікам та жінці", - повідомила представник поліції Ярославського повіту Ганна Длугош.

Один із постраждалих чоловіків помер. Ще двоє перебувають у критичному стані. Серед поранених чоловіків є священнослужителі. Особу постраждалої жінки наразі не встановлено.

Що відомо про нападника

Поліція затримала підозрюваного безпосередньо після нападу. Ним виявився 31-річний громадянин України. Правоохоронці з'ясовують обставини події та встановлюють мотиви її дій.

"На місці події знаходиться районний прокурор із Ярослава, а також районний прокурор із Перемишля. Передбачуваного злочинця затримано. Проводиться перевірка, розслідування. Я не можу надати жодних подробиць", - заявила представник районної прокуратури у Перемишлі Малгожата Тацюх-Курасевич.

За словами прокуратури, під час нападу у монастирі перебували як миряни, так і священнослужителі, які прийшли на месу. Одна із очевидок розповіла, що молодий чоловік забіг до церкви з довгим мачете.