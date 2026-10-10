У Польщі стався черговий напад у школі, постраждали троє людей

У Варшаві біля комплексу шкіл для дорослих на вулиці Мінській 21-річна жінка влаштувала напад із ножем, унаслідок чого постраждали троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsatnews .

Іцидент стався близько 12:30 перед офісом школи для дорослих у варшавському районі Прага.

Нападниця поранила ножем трьох жінок - двох 17-річних дівчат та 24-річну жінку.

Поліція прибула на місце події вже за чотири хвилини після виклику екстрених служб.

Нападницю оперативно затримав співробітник університету, після чого її передали правоохоронцям, які вилучили зброю.

Одну з 17-річних потерпілих доставили до лікарні з порізами передпліччя.

За словами речника Головного управління поліції Варшави Яцека Вішневського, її життю нічого не загрожує.

Двом іншим постраждалим медична допомога на місці надана без необхідності госпіталізації, їх наразі допитують слідчі.

Мотиви нападниці поки не встановлені.

Правоохоронці зазначають, що наявна інформація не підтверджує наявність попереднього знайомства між учасницями інциденту.

Зловмисниця навчається у цій школі, тоді як одна з постраждалих прийшла туди для подачі документів.