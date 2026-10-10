ua en ru
Сб, 10 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Польше произошло очередное нападение в школе, пострадали три человека

18:25 10.10.2026 Сб
2 мин
aimg Сергей Козачук
В Польше произошло очередное нападение в школе, пострадали три человека Фото: в Польше произошло очередное нападение в школе (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

В Варшаве возле комплекса школ для взрослых на улице Минской 21-летняя женщина устроила нападение с ножом, в результате чего пострадали три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsatnews.

Ицидент произошел около 12.30 перед офисом школы для взрослых в варшавском районе Прага.

Нападающая ранила ножом трех женщин - двух 17-летних девушек и 24-летнюю женщину.

Полиция прибыла на место происшествия уже через четыре минуты после вызова экстренных служб.

Нападающую оперативно задержал сотрудник университета, после чего ее передали правоохранителям, изъявшим оружие.

Одна из 17-летних пострадавших была доставлена в больницу с порезами предплечья.

По словам спикера Главного управления полиции Варшавы Яцека Вишневского, ее жизни ничего не угрожает.

Двум другим пострадавшим медицинская помощь на месте предоставлена без необходимости госпитализации, их допрашивают следователи.

Мотивы нападающей пока не установлены.

Правоохранители отмечают, что имеющаяся информация не подтверждает наличие предварительного знакомства между участниками инцидента.

Злоумышленница учится в этой школе, в то время как одна из пострадавших пришла туда для подачи документов.

Напомним, подобные случаи в учебных заведениях Польши уже были ранее.

В частности, в польской Остроленке 19-летний ученик устроил нападение с ножом в профессионально-техническом училище и вблизи него, в результате чего пострадали по меньшей мере семь человек.

Кроме того, резонанс получил инцидент, когда в польском городе Ярославе произошло нападение с ножом на территории монастыря сестер-бенедиктинок, где погиб человек и еще четверо получили ранения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Польша Полицейские Школа
Новости
Украина в ближайшие дни получит от Финляндии амуницию для F-16
Украина в ближайшие дни получит от Финляндии амуницию для F-16
Аналитика
Останется ли Украина без спутниковой связи: интервью с поставщиком Starlink в Украине
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Останется ли Украина без спутниковой связи: интервью с поставщиком Starlink в Украине