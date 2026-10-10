В Польше произошло очередное нападение в школе, пострадали три человека

В Варшаве возле комплекса школ для взрослых на улице Минской 21-летняя женщина устроила нападение с ножом, в результате чего пострадали три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsatnews .

Ицидент произошел около 12.30 перед офисом школы для взрослых в варшавском районе Прага.

Нападающая ранила ножом трех женщин - двух 17-летних девушек и 24-летнюю женщину.

Полиция прибыла на место происшествия уже через четыре минуты после вызова экстренных служб.

Нападающую оперативно задержал сотрудник университета, после чего ее передали правоохранителям, изъявшим оружие.

Одна из 17-летних пострадавших была доставлена в больницу с порезами предплечья.

По словам спикера Главного управления полиции Варшавы Яцека Вишневского, ее жизни ничего не угрожает.

Двум другим пострадавшим медицинская помощь на месте предоставлена без необходимости госпитализации, их допрашивают следователи.

Мотивы нападающей пока не установлены.

Правоохранители отмечают, что имеющаяся информация не подтверждает наличие предварительного знакомства между участниками инцидента.

Злоумышленница учится в этой школе, в то время как одна из пострадавших пришла туда для подачи документов.