У Польщі сталася ДТП з автобусом з України: багато постраждалих

ДТП трапилася неподалік польсько-українського кордону у місцевості Ґолембє Люблінського воєводства рано зранку 27 січня.

Автобусом з України до Польщі їхали 59 пасажирів і двоє водіїв. Повідомляється, що автобус на повороті перекинувся на бік.

"18 осіб доставлено до лікарень Томашува-Любельського, Грубешова та Замостя. За попередніми даними, їхньому життю нічого не загрожує", - сказав Кшиштоф Томасяк, черговий воєводського управління Державної пожежної служби в Любліні.

Відомо, що решті пасажирів надають притулок у школі в Долгобичуві, поки для них не знайдуть інший автобус. На місці ДТП працюють екстрені служби.

ДТП за участі українців

Нагадаємо, у грудні у Словаччині в ДТП потрапив автобус, де перебувало 53 громадян України. Тоді вісім осіб постраждали внаслідок аварії.

Також ми писали, що на польсько-українському кордоні стався наїзд на трьох українських водіїв.

Крім того, 19 січня у Польщі автобус з 26 українцями потрапив в ДТП. Внаслідок аварії двоє українців отримали незначні травми.