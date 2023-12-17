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ДТП з українцями у Словаччині. МЗС розповіло про постраждалих

Даргов, Неділя 17 грудня 2023 14:04
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ДТП з українцями у Словаччині. МЗС розповіло про постраждалих Фото: речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький, Наталія Юрченко
Експерт: Олег Ніколенко

В автобусі, який потрапив у ДТП на території Словаччини, перебувало 53 громадян України. Вісім осіб постраждали внаслідок аварії.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Посольство України в Словаччині надає консульську допомогу українцям, які потрапили в дорожньо-транспортну пригоду поблизу населеного пункту Даргов.

ДТП сталася за участі автобуса, який їхав за рейсом "Відень-Київ". В автобусі їхали 53 пасажири. Усі громадяни України.

"8 українців отримали травми середнього ступеню тяжкості. Зараз їм надається необхідна медична допомога, загроз їхньому життю немає. Решта пасажирів були перевезені до міста Кошице, де очікують на запасний автобус. За інформацією посольства, він вже в дорозі", - зазначає Ніколенко.

Українські консули взаємодіють зі словацькими правоохоронцями задля з'ясування усіх обставин ДТП, тримають на контролі надання медичної допомоги травмованим українцям.

Також українські дипломати проконтролюють, аби решта пасажирів дісталися до Києва на новому автобусі, наданому перевізником.

Що відомо про ДТП

Сьогодні, 17 грудня, словацькі ЗМІ повідомили про аварію, яка сталася з автобусом на українській реєстрації. Відомо, що автобус, який прямував до кордону, з'їхав у кювет та перекинувся.

За даними словацьких служб, в автобусі були 53 пасажири та 2 водії.

Словацькі медики заявляли, що внаслідок ДТП постраждали 9 осіб, зокрема, діти. Жертв немає.

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