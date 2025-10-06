У Польщі на швидкісній трасі знайшли мертвим українця: що відомо

У понеділок, 6 жовтня, на швидкісній трасі S5 поблизу міста Лешно (Великопольське воєводство, Польща) помер 53-річний громадянин України. Чоловіка без свідомості виявили біля його автомобіля Audi, припаркованого на узбіччі з увімкненими аварійними сигналами.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на RadioZET.pl.
За словами представниці місцевої поліції Моніки Жимелки, працівники GDDKiA помітили авто та викликали правоохоронців. Поліцейські намагалися реанімувати чоловіка, проте врятувати його не вдалося.
На місці інциденту працюють слідчі під наглядом прокурора. Рух транспорту на ділянці дороги S5 зранку був обмежений - автомобілі пропускали лише однією смугою.
