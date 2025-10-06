У Польщі на швидкісній трасі знайшли мертвим українця: що відомо

Раніше РБК-Україна розповідало, що у Вроцлаві група українців, серед яких були неповнолітні та дорослі, жорстоко напала на 23-річного українця. Потерпілий потрапив у пастку через фейковий акаунт у соцмережах: підлітки видавалися 16-річною дівчиною та домовилися про зустріч. На місці його побили, поголили голову, нанесли на обличчя нацистську символіку та знімали інцидент на відео.

Правоохоронці кваліфікували напад як кримінальне правопорушення з урахуванням побиття та ідеологічної складової. Троє нападників вже отримали офіційні звинувачення, решта - неповнолітні, вони відповідатимуть перед сімейним судом.