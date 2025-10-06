RU

В Польше на скоростной трассе нашли мертвым украинца: что известно

Фото: В Польше нашли мертвым украинца (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В понедельник, 6 октября, на скоростной трассе S5 вблизи города Лешно (Великопольское воеводство, Польша) умер 53-летний гражданин Украины. Мужчину без сознания обнаружили возле его автомобиля Audi, припаркованного на обочине с включенными аварийными сигналами.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на RadioZET.pl.

По словам представительницы местной полиции Моники Жимелки, работники GDDKiA заметили авто и вызвали правоохранителей. Полицейские пытались реанимировать мужчину, однако спасти его не удалось.

На месте инцидента работают следователи под наблюдением прокурора. Движение транспорта на участке дороги S5 утром было ограничено - автомобили пропускали только по одной полосе.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что во Вроцлаве группа украинцев, среди которых были несовершеннолетние и взрослые, жестоко напала на 23-летнего украинца. Потерпевший попал в ловушку через фейковый аккаунт в соцсетях: подростки представлялись 16-летней девушкой и договорились о встрече. На месте его избили, побрили голову, нанесли на лицо нацистскую символику и снимали инцидент на видео.

Правоохранители квалифицировали нападение как уголовное преступление с учетом избиения и идеологической составляющей. Трое нападавших уже получили официальные обвинения, остальные - несовершеннолетние, они будут отвечать перед семейным судом.

