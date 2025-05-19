У Польщі розповіли про обсяг наступного пакету допомоги для України

За його словами, Польща першою допомогла в найдраматичніші перші дні повномасштабного вторгнення.

"Ми фактично були першими, хто допоміг, і першими, хто відповів усіма доступними можливостями, і це допомогло Україні виграти перші славні битви під Києвом, пізніше під Харковом та під Херсоном. Тож ми зробили це можливим завдяки нашій допомозі", - сказав він.

Як зазначив Лукасєвіч, сьогодні польські можливості змінюються, і змінюється характер допомоги. "Тож ми говоримо вже не про танки, а про боєприпаси, про підготовку українських сил. Грубо кажучи, це майже 30 тисяч солдатів, які пройшли підготовку на території Польщі. Я вважаю, що це одна з найбільших цифр серед союзників", - пояснив тимчасовий повірений.

Крім того, це матеріальна допомога, це боєприпаси, всі види допомоги. Він нагадав відому історію Starlink.

"Роутери Starlink, половина з яких, наскільки я знаю, так ефективно використовуються Збройними силами України, фактично спонсоруються Польщею - контракт укладено з нашого боку. Тож варто пам’ятати, що ми допомагаємо - можливо, не важким озброєнням, але тими критично важливими спроможностями, яких Україна так потребує", - розповів тимчасовий повірений.

Як зазначив Лукасєвіч військова допомога продовжується. "Ми вже доставили, я гадаю, 46-й пакет вартістю близько 200 мільйонів євро. Наразі ми готуємо ще один пакет, 47-й, більш-менш такої ж вартості", - сказав він.