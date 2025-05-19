У Польщі розповіли про обсяг наступного пакету допомоги для України

Польща готує вже 47 пакет допомоги Україні. У порівнянні з 2022 роком характер підтримки Збройних сил України змінився.
Про це сказав тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйьотр Лукасєвіч в інтерв'ю РБК-Україна.
За його словами, Польща першою допомогла в найдраматичніші перші дні повномасштабного вторгнення.
"Ми фактично були першими, хто допоміг, і першими, хто відповів усіма доступними можливостями, і це допомогло Україні виграти перші славні битви під Києвом, пізніше під Харковом та під Херсоном. Тож ми зробили це можливим завдяки нашій допомозі", - сказав він.
Як зазначив Лукасєвіч, сьогодні польські можливості змінюються, і змінюється характер допомоги. "Тож ми говоримо вже не про танки, а про боєприпаси, про підготовку українських сил. Грубо кажучи, це майже 30 тисяч солдатів, які пройшли підготовку на території Польщі. Я вважаю, що це одна з найбільших цифр серед союзників", - пояснив тимчасовий повірений.
Крім того, це матеріальна допомога, це боєприпаси, всі види допомоги. Він нагадав відому історію Starlink.
"Роутери Starlink, половина з яких, наскільки я знаю, так ефективно використовуються Збройними силами України, фактично спонсоруються Польщею - контракт укладено з нашого боку. Тож варто пам’ятати, що ми допомагаємо - можливо, не важким озброєнням, але тими критично важливими спроможностями, яких Україна так потребує", - розповів тимчасовий повірений.
Як зазначив Лукасєвіч військова допомога продовжується. "Ми вже доставили, я гадаю, 46-й пакет вартістю близько 200 мільйонів євро. Наразі ми готуємо ще один пакет, 47-й, більш-менш такої ж вартості", - сказав він.
Нагадаємо, на початку березня між представниками США та Польщі виникла суперечка щодо Starlink для України. Генеральний директор SpaseX Ілон Маск заявив, що Starlink є ключовою для української армії і, якщо вимкнути її термінали, то "лінія фронту ЗСУ розвалиться".
У відповідь на це глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Starlink для України оплачує Варшава, і якщо Маск відключить термінали, то контракт буде розірвано.
На суперечку відреагував держсекретар США Марко Рубіо, який зазначив, що ніхто не погрожував відключати Україну від Starlink.
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