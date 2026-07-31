У Польщі розкрили нову пропозицію України щодо винищувачів МіГ-29

Україна запропонувала Польщі обміняти винищувачі МіГ-29 на безпілотники.
З такою заявою виступила заступниця міністра оборони Польщі Пауліна Собковяк-Чарнецька, повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.
Як пояснила Собковяк-Чарнецька, нова пропозиція команди президента України Володимира Зеленського є цілком конкретною.
Вона полягає в тому, що Варшава передає Києву свої винищувачі, а натомість отримує українські безпілотники.
Водночас, за її словами, польський уряд наразі не розглядає сценарій, за якого Варшава оплачуватиме модернізацію цих винищувачів.
"Конкретна відповідь з української сторони щодо того, які безпілотники вони можуть надати в обмін на літаки МіГ, вже кілька днів як лежить на столі", - підтвердила Собковяк-Чарнецька.
Журналісти також поцікавилися в неї, чому Варшава не продає винищувачі МіГ-29 Болгарії, адже та хоче їх придбати.
Заступниця міністра оборони Польщі пояснила, що переговори щодо придбання винищувачів спочатку були розпочаті саме з Києвом.
За словами Собковяк-Чарнецької, після аналізу нової української пропозиції міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш ухвалить рішення.
Вона також запевнила, що це станеться протягом найближчих тижнів.
Раніше РБК-Україна повідомило, що команда Зеленського підтвердила готовність продовжити переговори з Польщею щодо надання МіГ-29.
До речі, нещодавно Варшава натякнула, що її винищувачі можуть не дістатися Україні.
Ба більше, стало відомо, що Польща навіть розглядала варіант списання МіГ-29 замість їхньої передачі Києву.